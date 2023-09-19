19 сентября, 17:43Политика
Минфин США добавил в санкционные списки три российские компании
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Соединенные Штаты внесли в санкционные списки три компании из России, имеющих отношение к авиации. Об этом сообщает министерство финансов США на своем сайте.
Отмечается, что рестрикции были введены в отношении технического центра "Дельта-Аэро", компании "Аэросила" и АО "ОДК-Стар". Их подозревают в сотрудничестве с Ираном, а именно с государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).
Ранее американское ведомство включило десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России.
Санкции были введены против таких компаний, как: "АвтоВАЗ", "Москвич", "Трансмашхолдинг", Росавтодор, НПО "Сатурн", "Объединенная металлургическая компания", "Тонар", "Соллерс" и "Арктическая перевалка", "Ростелеком-Солар".
В Минфине США уточнили, что под санкции подпали компании из РФ, ОАЭ, Турции, Бельгии, Словении и ЦАР, а также 20 россиян, два эстонца, один житель Турции и лицо с двойным гражданством.
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