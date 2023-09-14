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Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. Это следует из заявления, которое появилось на официальном сайте ведомства.

Так, ограничительные меры были введены против следующих организаций: "АвтоВАЗ", "Москвич", "Трансмашхолдинг", Росавтодор, НПО "Сатурн", "Объединенная металлургическая компания", "Тонар", "Соллерс" и "Арктическая перевалка", "Ростелеком-Солар".

Также в список включили "Русскую медную компанию". Санкции распространяются и на ее основателя Игоря Алтушкина.

Транзакции с указанными компаниями разрешены до 00:01 по восточному времени 13 декабря 2023 года.

В министерстве уточнили, что под санкции подпали компании из РФ, ОАЭ, Турции, Бельгии, Словении и ЦАР.

Среди компаний, связанных с полезными ископаемыми, в списке оказались ООО "Янская горная компания", ООО "Таймырские ресурсы", ООО "Таймырская горная компания", ООО "Сибирская угольная компания", "Редметконцентрат" и другие.

Новые ограничительные меры были приняты в отношении 20 россиян, двух эстонцев, жителя Турции и одного лица с двойным гражданством России и Грузии.

В санкционный список внесли руководителя "Трансмашхолдинга" Андрея Бокарева и главу УГМК Искандара Махмудова. Банк "АК БАРС" и "АГД Даймондс" тоже подпали под санкции.

В министерстве сообщили, что США продлили разрешение на морскую перевозку нефти с проекта "Сахалин-2" для импорта в Японию до 28 июня 2024 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Вашингтон объявит о новых санкциях против 150 физических и юридических лиц по всему миру якобы из-за предоставления помощи России в обходе ограничительных мер.

Сообщалось, что санкции затронут тех, кто, возможно, поставляет американские технологии в Россию. СМИ писали, что введение санкций говорит лишь о том, что Запад увеличивает усилия для перекрытия потока товаров в РФ, необходимых для проведения СВО на территории Украины.



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