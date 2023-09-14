США объявят новые санкции против 150 физлиц и компаний за помощь РФ – СМИ

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США объявят о новых санкциях против 150 физических и юридических лиц по всему миру из-за предоставления помощи России в обходе ограничительных мер. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По информации газеты, США могут это сделать уже 14 сентября. Также в материале сказано, что санкции затронут тех, кто, возможно, поставляет американские технологии в Россию.

Кроме того, источник добавляет, что введение санкций говорит лишь о том, что Запад увеличивает усилия для перекрытия потока товаров в РФ, необходимых для проведения СВО на территории Украины.

Ранее Евросоюз продлил до 15 марта 2024 года индивидуальные санкции против РФ. При этом ЕС снял ограничения с четверых граждан России.

До этого в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) за 2023 год было сказано, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, негативно повлияют на большинство экономик мира. Россия при этом столкнется с наибольшим падением реального ВВП.

Отмечается, что сложности в двусторонней торговле могут стать причиной замедления роста ВВП в странах со взаимосвязанной экономикой. Так, торговая напряженность между США и КНР привела к потере благосостояния в размере 0,1% ВВП в Штатах и 0,3% ВВП – в Китае.

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