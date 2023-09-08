08 сентября, 15:15Политика
ЕС ввел санкции против шести россиян из-за якобы нарушений прав человека в Крыму
Фото: depositphotos/paulgrecaud
Евросоюз ввел санкции в отношении шести граждан РФ из-за якобы нарушений прав человека в Крыму. Об этом сообщается на сайте официального журнала ЕС.
"ЕС обеспокоен продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека на Крымском полуострове", – следует из текста документа.
Сообщество считает, что одной из причин такого развития событий является спецоперация РФ на Украине. В этой связи Евросоюз принял решение включить в стоп-лист крымских судей и сотрудников ФСБ.
Ранее стало известно, что в сообществе приступили к работе над ограничительными мерами против российской алмазной отрасли. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, ЕС продолжает изучать решения по пресечению обхода введенных ограничений.
Накануне Великобритания внесла 11 граждан России в черный список за якобы незаконную деятельность в киберпространстве. Санкции касаются членов российской кибергруппировки, атаковавшей больницы и другие объекты критической инфраструктуры, поделились в МИД государства.
В США признали, что экономика РФ показала свою прочность перед западными санкциями
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