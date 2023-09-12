ВТО заявила о негативном влиянии санкций против РФ на мировую экономику

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Экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, негативно повлияют на большинство экономик мира. Россия при этом столкнется с наибольшим падением реального ВВП. Об этом сказано в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) за 2023 год, опубликованном на ее сайте.

Отмечается, что сложности в двусторонней торговле могут стать причиной замедления роста ВВП в странах со взаимосвязанной экономикой. Так, торговая напряженность между США и КНР привела к потере благосостояния в размере 0,1% ВВП в Штатах и 0,3% ВВП – в Китае.

В сообщении сказано, что геополитическая напряженность, как правило, затрагивает несколько стран, которые инициируют разрыв торговых отношений. Другие страны в это время могут присоединяться к некоторым из отделяющихся экономик и сохранять нейтралитет.

Напряженность в отношениях между Штатами и Китаем привела к росту поставок в США продукции обрабатывающей промышленности из других развивающихся стран, уточнили в ВТО. С 2017 по 2020 год рост экспорта товаров из Вьетнама увеличился на 40%.

Добавляется, что резкое усиление односторонних рестрикций угрожает будущему мировой экономики, а также может привести к ее фрагментации. Организация предупреждает, что "заходить слишком далеко было бы контрпродуктивно".

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что рост российской экономики по итогам текущего года превысит 2%. Между тем глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что рост частных инвестиций и переход от количественного к качественному увеличению сектора малого и среднего предпринимательства составят основу будущего подъема российского ВВП.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в стране закрепился экономический рост. Об этом свидетельствует рост ВВП на 2% за семь месяцев 2023 года, уточнил он.

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