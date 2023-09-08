Мишустин заявил, что экономический рост РФ закрепился в 2023 году

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Экономический рост в России закрепился, о чем свидетельствует рост ВВП на 2% за семь месяцев 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российского премьер-министра Михаила Мишустина.

"По оценке Минэкономразвития, в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности – почти на 1%. В целом за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2%", – поделился председатель правительства.

Ранее главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что рост ВВП РФ может составить 2,7%. По его словам, на такой результат влияет рост потребительской активности, объем инвестиций и развитие промышленности.

Кроме того, отметил он, на увеличение российского ВВП в этом году влияние оказывает рост пищевой, оборонной промышленности, автомобилестроения и машиностроения.