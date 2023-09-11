Минфин спрогнозировал рост российской экономики на 2% по итогам 2023 года

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Рост российской экономики по итогам текущего года превысит 2%. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на комментарий главы ведомства Антона Силуанова.

Между тем глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что рост частных инвестиций и переход от количественного к качественному увеличению сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) составят основу будущего подъема российского ВВП.

"Они же являются ключевыми составляющими экономики предложения, на развитии которой сфокусировали по поручению президента свою работу все ведомства", – цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в стране закрепился экономический рост. Об этом свидетельствует рост ВВП на 2% за семь месяцев 2023 года, уточнил он. Глава кабмина добавил, что в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности – почти на 1%.