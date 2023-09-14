США введут санкции против турецких компаний, якобы связанных с Россией – СМИ

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Вашингтон планирует ввести санкции против пяти турецких компаний и одного физического лица якобы за помощь РФ в обходе санкционных мер. Об этом пишет Reuters.

Как отмечает издание, в американском министерстве финансов заявили о намерении "преследовать физических и юридических лиц, которые оказывают материальную поддержку организациям, подпавшим под санкции".

В ведомстве также рассказали, что США не раз говорили о своих опасениях турецкому правительству по поводу ведения бизнеса с компаниями, в отношении которых действуют ограничительные меры.

Ранее Евросоюз расширил на Белоруссию санкции за обход ограничительных мер, которые были введены против России из-за конфликта на Украине. ЕС запретил экспорт в Белоруссию технологий и товаров, способствующих ее военному совершенствованию, боеприпасов и огнестрельного оружия.

Позднее Соединенные Штаты пригрозили санкциями тем, кто поддержит выборы в новых регионах России.

Также в Госдепе США заявили, что потребуют от КНДР не сотрудничать с РФ в сфере обороны. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне наблюдают подвижки во взаимодействии России и КНДР по оборонной линии.



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