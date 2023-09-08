Госдеп пригрозил санкциями тем, кто поддержит выборы в новых регионах РФ

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Соединенные Штаты готовы ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые в новых регионах России выборы. Об этом со ссылкой на заявление Госдепа США сообщает РИА Новости.

"Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых международных наблюдателей, что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений", – указано в заявлении американского ведомства.

В Госдепе также подчеркнули, что США никогда не признают "претензии РФ на какие-либо части суверенной территории Украины".

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что призывы Киева не признавать выборы в новых регионах РФ говорят о его безразличии к мнению простых людей. В начале августа Верховная рада обратилась к властям других стран с просьбой не признавать легитимность выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые запланированы на 10 сентября.