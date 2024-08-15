Хельсинки ведет переговоры о продаже Helsinki Hall, принадлежащей бизнесменам из РФ

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Администрация Хельсинки ведет переговоры о продаже принадлежащей российским бизнесменам арены Helsinki Hall. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на мэрию финского города.

По информации местных СМИ, арена принадлежит находящимся под европейскими санкциями бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. В декабре прошлого года стало известно, что владельцы арены могут продать ее согласно статье 12-го пакета антироссийских санкций ЕС. Однако в июне этого года истек срок, который был установлен Евросоюзом для добровольной продажи акций компании, владеющей ареной.

В мэрии Хельсинки добавили, что город предпринимает необходимые шаги по покупке акций или имущества арены, чтобы начать ею пользоваться. Параллельно с этим власти города также готовят и прочие меры на случай, если договоренность о сделке не будет достигнута в разумные сроки.

Ранее российский предприниматель Дмитрий Пумпянский и его супруга Галина выиграли отдельные иски против Совета Евросоюза по делу об отмене введенных против них санкций ЕС.

Еще один бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии.

Иск против банка был подан после того, как он направил серию уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова. Это, по мнению стороны бизнесмена, стало поводом для начала "политическимотивированных расследований против него" в Германии.