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29 мая, 14:50

Экономика

Бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям

Фото: ТАСС/Ведомости/Сергей Портер

Экс-совладелец газодобывающей компании "Нортгаз" Фархад Ахмедов, которого Евросоюз убрал из санкционного списка еще в сентябре прошлого года, выиграл суд у Совета ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановления судебного органа в Люксембурге.

Теперь Совету ЕС необходимо будет аннулировать все решения об ограничениях, которые были введены против Амхедова с 8 апреля 2022 года. Кроме того, бизнесмену также должны оплатить все судебные издержки в рамках этого дела.

Его внесли в санкционный список еще в 2022 году. В качестве основания для этого указывались близости к Кремлю, а также работа в ведущих сферах российской экономики, которая обеспечивает источник доходов кабмина РФ, который ответственен за "дестабилизацию ситуации на Украине".

Ранее представитель правительства Люксембурга заявил, что намерен соблюдать санкции ЕС, которые были введены в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана. Таким образом, европейские власти отказались выполнять требование Фридмана по возвращению его замороженных в Люксембурге активов.

До этого СМИ сообщили, что Фридман потребовал от властей Люксембурга 15,8 миллиарда долларов в качестве компенсации за замороженные активы. Сумма является примерной, так как из-за санкций бизнесмен не может воспользоваться услугами европейских оценщиков.

Санкции против Фридмана были введены в марте 2022 года, после начала специальной военной операции, в результате чего банковские счета бизнесмена были заблокированы, а недвижимость – подпала под ограничения.

10 апреля 2024 года суд ЕС вынес решение о снятии санкций с Фридмана, удовлетворив тем самым их иски. Кроме того, совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон.

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