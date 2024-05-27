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27 мая, 10:24

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РИА Новости: власти Люксембурга намерены соблюдать санкции ЕС против Фридмана

Люксембург заявил о соблюдении санкций на фоне требований Фридмана

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Представитель правительства Люксембурга заявил, что намерен соблюдать санкции ЕС, которые были введены в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, европейские власти отказались выполнять требование Фридмана по возвращению его замороженных в Люксембурге активов.

"В настоящее время нет каких-либо судебных разбирательств по данному вопросу", – уточнил представитель правительства Люксембурга, не приведя больше других комментариев.

Ранее "Ведомости" сообщили, что Фридман потребовал от властей Люксембурга 15,8 миллиарда долларов в качестве компенсации за замороженные активы. По данным СМИ, сумма является примерной, поскольку из-за санкций бизнесмен не может воспользоваться услугами европейских оценщиков.

Состояние Фридмана включает прямые или бенефициарные пакеты акций в CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через компании он вкладывал средства в Х5 Group, Amsterdam Trade Bank, Альфа-Банк и другие.

Санкции против Фридмана были введены в марте 2022 года, после начала специальной военной операции, в результате чего банковские счета бизнесмена были заблокированы, а недвижимость – подпала под ограничения.

10 апреля 2024 года суд ЕС вынес решение о снятии санкций с Фридмана, удовлетворив тем самым их иски. Кроме того, совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон.

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