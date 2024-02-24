Глава ВТБ Костин счел беспочвенными обвинения США в якобы обходе санкций

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Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что обвинения США в нарушении санкций с его стороны являются беспочвенными.

До этого американское министерство финансов сообщило, что Костин якобы занимается отмыванием средств, а также нарушает установленные ограничения.

"Хорошо понимаю, как это злит американский истеблишмент. Беспочвенные обвинения, выдвинутые американской юстицией к годовщине СВО в отношении меня лично, – очередное тому доказательство", – приводит ТАСС его слова.

Однако Костин заверил, что никогда не преступал закон. Кроме того, он подчеркнул, что лично призывает всех своих партнеров не пытаться искать обходные пути. По его мнению, своими заявлениями американское министерство пытается усилить эффект от санкций.

"Можно только выразить сочувствие задержанным, которые стали жертвой провокации. Больше никаких эмоций это дело не вызывает", – резюмировал он.

Ранее СМИ сообщили, что власти США арестовали двух граждан, которые якобы причастны к помощи Костину в обходе ограничительных мер.

Журналисты заявляли, что якобы два помощника бизнесмена Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд были задержаны в Штатах. Их обвиняют в том, что они регулировали вопросы по поводу имущества Костина, расположенного в штате Колорадо, которое находилось под санкциями с 2018 года.

До этого Великобритания расширила санкции против РФ, включив Костина, а также других российских бизнесменов в список.



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