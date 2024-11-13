Захарова призвала Финляндию выйти из русофобского угара

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Решение об открытии границы Финляндии с Россией должны принимать в Хельсинки, но для этого им нужно выйти из состояния русофобского угара, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала публикацию финских СМИ о том, что правительство страны может в качестве эксперимента открыть зимой один КПП на границе с РФ.

"Какой смысл рассуждать, может или не может. Это какое-то такое сослагательное наклонение, которое, на мой взгляд, публикации не должно быть свойственно. Потому что ответственность по данному вопросу полностью лежит на властях Финляндии, и если это издание из Финляндии, они могли бы снять трубку, написать запрос и получить ответ, будет она открыта с финской стороны или не будет", – подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что Москва не раз называла решение о закрытии границы политизированным и принятым Хельсинки без каких-либо консультаций с российской стороной, всегда открытой для диалога.

Захарова добавила, что власти Финляндии должны дать трезвую оценку, отвечает ли закрытие границы интересам именно их граждан, способствует ли такой подход развитию их экономики.

Ранее правительство Финляндии предложило создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в приграничных с Россией районах, которые наиболее пострадали от закрытия границы и отсутствия туристов.

Предполагается, что в этих зонах будут применяться налоговые льготы или формы региональной поддержки. Кроме того, помимо создания ОЭЗ, предлагается еще несколько других мер, повышающих жизнеспособность региона. Среди них увеличение строительства ветряных электростанций, инвестиции в НИОКР и улучшение широкополосной связи.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее допустил, что отношения с Россией когда-нибудь наладятся и будут использованы на благо. Однако он считает, что время для этого еще не пришло.