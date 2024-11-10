Президент Финляндии заявил, что отношения с РФ когда-нибудь наладятся

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что когда-нибудь отношения с Россией наладятся и будут использованы на благо. Об этом он сообщил в интервью местному изданию Ilta-Sanomat.

Тем не менее время для этого еще не пришло, считает глава Финляндии.

"Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом", – приводит слова Стубба РИА Новости.

Более 80% финнов считают маловероятным улучшение отношений с Россией в ближайшие 10 лет, как показал опрос местного населения. Почти столько же жителей Финляндии не уверены, что доверие населения к политике вырастет. К примеру, 74% респондентов скептически относятся к способности властей страны взять госдолг под контроль.

По информации СМИ, финское правительство может провести этой зимой эксперимент по открытию хотя бы одного пропускного пункта на границе с Россией. Это может произойти при изменении оценки ситуации по безопасности и положения на границе.