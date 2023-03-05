Захарова опровергла фейк о том, что она якобы нецензурно выразилась в телеэфире

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фейк, согласно которому она якобы произнесла нецензурное слово во время ток-шоу на тему инцидента в Солсбери.

"И вот в день годовщины запустили фейк о том, что я якобы в эфире у Евгения Попова и Ольги Скабеевой позволила себе произнести нецензурное слово", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова обратила внимание на то, что фейк появился в день пятилетия инцидента. Однако переделанная цитата, которая лежит в основе фейка, была взята из эфира программы "60 минут" от 13 марта 2018 года.

"Пустячок, а кому-то приятно заниматься такими делишками", – заключила она.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала фейком новость о блокировке игры Dota 2. По ее словам, ложная информация о запрете аниме, некоторых компьютерных игр и прочего начала распространяться в канале, подписанном именем Мизулиной.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство завело более 150 уголовных дел по действиям людей, который дискредитируют Вооруженные силы России.

Фейковое сообщение об ограничении выезда из РФ мужчин появилось в Сети

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