В Общественной палате РФ объяснили, как распознать фейковую новость

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Отличить фейковую новость от правдивой можно, если в материале отсутствуют подтвержденные факты, лица и ссылки. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По словам эксперта, ложная информация часто распространяется в блогах, телеграм-каналах и сообществах в Сети.

"Например, часто пишут, что правительством принято то или иное решение, но какой-либо ссылкой это не подкрепляется. Если ссылка дается, то по ней обычно можно перейти на длинный и сложный документ, который никто точно не прочитает", – пояснил Малькевич.

Первое, на что следует обратить внимание при изучении материала, – это наличие фраз "власти скрывают", "максимальный репост" и "распространите среди своих близких". Помимо этого, в ложных материалах могут встречаться призывы и ошибки в правописании, сообщил эксперт.

Настоящую новость от ложной, пояснил Малькевич, отличают комментарии подтвержденных лиц, наличие 5–15 опубликованных по теме материалов и отсутствие вышеуказанных маркеров.

До этого стало известно, что в программу изучения информатики в российских школах могут включить модуль по фейкам. Необходимость в этом объяснили ростом количества фейков со стороны других государств, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.



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