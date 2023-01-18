Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых уведомлений от имени ведомства на электронные почты других служб и компаний. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что фейковые письма были отправлены с адресов электронной почты i.strelets@rkn.gov.ru и ones@rkn.gov.ru 17 января в период с 16:00 до 19:00.

"Сообщения содержали информацию о выявлении на ресурсах адресатов запрещенных материалов или уведомления о предстоящей блокировке. При этом, чтобы узнать адрес сайта, нарушившего требования законодательства, в сообщении предлагалось открыть вложение", – уточнили в ведомстве.

Подобные рассылки Роскомнадзор не делал. Кроме того, фейковые сообщения содержали неточности – неправильное обращение внутри текста, а также отсутствие электронной подписи.

Роскомнадзор отмечает, что сообщения об удалении запрещенной информации направляются с адресов электронной почты zapret-info@rkn.gov.ru или 398-fz@rkn.gov.ru, кроме того, они сопровождаются электронной подписью. Управление Роскомнадзора по ЦФО не уполномочено направлять требования об удалении запрещенной информации, дополнили в сообщении. Также на сайте уточнили, что фейковые сообщения лучше не открывать.

"Специалисты ведомства оперативно выявили и приняли меры по пресечению фишинговой рассылки. Рассылка прекращена, адресаты проинформированы", – добавили в ведомстве.

Если организация получила фейковое письмо от имени Роскомнадзора, необходимо сообщить об этом на почту rsoc_in@rkn.gov.ru, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось сообщение об ограничении выезда из России мужчин, годных к военной службе. В качестве доказательства опубликовали фото якобы секретного приказа для пограничников.

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