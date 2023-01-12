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Общество

Фейковое сообщение об ограничении выезда из РФ мужчин появилось в Сети

Фейковое сообщение об ограничении выезда из РФ мужчин появилось в Сети

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В соцсетях появилось сообщение об ограничении выезда из России мужчин, годных к военной службе. В качестве доказательства опубликовали фото якобы секретного приказа для пограничников.

Эксперты рассказали, что подобные фейки появляются в анонимных телеграм-каналах, причем в нескольких сразу. Их начинают активно рассылать, так образом посты попадают в известные паблики.

Отмечается, что распространение фейков преследуется законом. Авторам, которые публикуют заведомо ложную информацию, могут дать срок от года до двух. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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