Фейковое сообщение об ограничении выезда из РФ мужчин появилось в Сети

В соцсетях появилось сообщение об ограничении выезда из России мужчин, годных к военной службе. В качестве доказательства опубликовали фото якобы секретного приказа для пограничников.

Эксперты рассказали, что подобные фейки появляются в анонимных телеграм-каналах, причем в нескольких сразу. Их начинают активно рассылать, так образом посты попадают в известные паблики.



Отмечается, что распространение фейков преследуется законом. Авторам, которые публикуют заведомо ложную информацию, могут дать срок от года до двух. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.