18:01Общество
Прожиточный минимум в ДНР и ЛНР составит 11 200 рублей
Фото: depositphotos/zaktatyana
На территории ДНР и ЛНР средний прожиточный минимум с 1 января текущего года будет составлять 11 200 рублей. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова после собрания Владимира Путина с представителями правительства.
В Херсонской и Запорожской областях прожиточный минимум будет оцениваться ориентировочно в 11 644 рубля.
"Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей – 11 644 рубля ориентировочно", – цитирует Голикову РИА Новости.
Вице-премьер также добавила, что подобные цифры сопоставили с рядом находящимися Ростовской областью и Крымом.
Голикова также заявила, что с 1 января в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях был одобрен такой же МРОТ, как и в других регионах России. Она напомнила, что минимальный размер оплаты труда в РФ установлен на уровне 16 242 рублей.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!