Прожиточный минимум в ДНР и ЛНР составит 11 200 рублей

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На территории ДНР и ЛНР средний прожиточный минимум с 1 января текущего года будет составлять 11 200 рублей. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова после собрания Владимира Путина с представителями правительства.

В Херсонской и Запорожской областях прожиточный минимум будет оцениваться ориентировочно в 11 644 рубля.

"Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей – 11 644 рубля ориентировочно", – цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер также добавила, что подобные цифры сопоставили с рядом находящимися Ростовской областью и Крымом.

Голикова также заявила, что с 1 января в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях был одобрен такой же МРОТ, как и в других регионах России. Она напомнила, что минимальный размер оплаты труда в РФ установлен на уровне 16 242 рублей.

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