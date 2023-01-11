Песков переадресовал в Минобороны вопрос о перестановках в штабе СВО

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев кадровые перестановки в штабе Объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

"Это вопрос в Минобороны", – заявил Песков, отвечая, чем продиктованы изменения и что подразумевается под "расширением масштаба" задач спецоперации.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск РФ в зоне СВО на Украине. Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, а также замначальника Генштаба ВС РФ Алексей Ким.

В ведомстве подчеркнули, что нововведения в руководстве связаны с расширением задач, выполняемых в зоне спецоперации.

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