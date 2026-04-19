Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету неопределенного типа на восток

Правительство КНДР провело новое ракетное испытание, сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, тип которой не был определен, в направлении на восток.

Другие детали пуска, включая место старта и параметры полета, в настоящий момент уточняются.

Ранее Северная Корея провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты. По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), испытания главного управления ракетостроения КНДР прошли 6, 7 и 8 апреля.

В ходе них специалисты оценили применимость упомянутой боеголовки в боевых условиях. Другие подробности не раскрываются.