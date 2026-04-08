В Японии заявили о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

Фото: AP Photo/Korea News Service/Korean Central News Agency

Японское управление безопасности на море, которое выполняет функции береговой охраны, сообщило о возможном запуске КНДР баллистической ракеты.

При этом детали, связанные с направлением ракеты и ее типа, не раскрываются. На данный момент известно лишь то, что снаряд уже упал. С момента сообщения о пуске прошло 9 минут.

В середине марта КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря. Спустя время береговая охрана Японии объявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что боеприпас упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В начале января журналисты также заявляли, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

