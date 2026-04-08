Умер первый президент Тувы Шериг-оол Ооржак

Первый президент Тувы Шериг-оол Ооржак скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

Он указал, что Ооржак всегда был примером служения людям, так как проделал путь от сельскохозяйственного специалиста до руководителя высшего звена.

"(Ооржак. – Прим. ред.) был человеком исключительной энергии и преданности делу <...> Светлая память о первом президенте Тувы навсегда останется в истории нашего края и в сердцах людей", – добавил глава республики.

Чиновник выразил соболезнования родственникам Ооржака, назвав его смерть "личной болью для каждого жителя республики". Ховалыг напомнил, что первый президент Тувы возглавил регион в 90-е годы, когда страна переживала переломный период и только начала формироваться.

Глава республики добавил, что благодаря взвешенным решениям Ооржака, твердости его характера и искренней заботе о местных жителях удалось сохранить стабильность и создать основу для развития региона.

Ооржак родился 24 июля 1942 года в селе Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна в Туве. В 1971-м он завершил обучение в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, после чего пошел работать экономистом.

В 1976 году Ооржак стал директором совхоза "Шекпээр", а через четыре года его назначили председателем Барун-Хемчикского районного Совета народных депутатов. В 1990–1992 годах он являлся председателем Совета министров Тувинской АССР и входил в состав Высшего экономического совета при президиуме Верховного совета РФ.

15 марта 1992 года Ооржак был избран первым президентом Тувы, а в 1997-м – переизбран президентом республики. В 2002 году его назначили на пост председателя правительства региона, но через пять лет он сложил с себя соответствующие полномочия.

Ооржак является обладателем орденов Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" III степени и многих других.

