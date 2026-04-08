Сергей Собянин: в Москве сосредоточено 70% анимационных студий России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице сконцентрировано 70% всех анимационных студий России. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин в честь Дня российской анимации, который отмечается 8 апреля.

Мэр также отметил, что в столице создается свыше двух третьих отечественного контента. Кроме того, по словам Собянина, в 2025-м для поддержки отрасли был открыт Московский кластер видеоигр и анимации, резидентами которого стали восемь компаний.

Фирмы занимаются разработкой свыше 20 проектов, в том числе семейных приключенческих мультфильмов, сериалов и фильмов, созданных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Для резидентов кластера предоставляется профессиональное оборудование: студии захвата движения, фотограмметрии и звукозаписи, а также просмотровый зал.

Помимо этого, компаниям помогают продвигать их проекты на международном пространстве.



Также мэр указал, что российская анимационная индустрия активно развивается. Например, каждый год увеличивается объем контента, а выручка московских компаний стабильно растет. В частности, в 2024 году заработок составил 8,3 миллиарда рублей.

Собянин открыл первую очередь Креативного кластера "Сколково" – Московский кластер видеоигр и анимации 28 ноября 2025 года. Мэр заявлял, что в столице есть большой потенциал для создания собственной индустрии видеоигр, так как в городе находится "все первоклассное". В качестве примера градоначальник привел инфраструктуру и хороший налоговый режим.

