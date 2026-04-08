Компания Sony Pictures Entertainment начала увольнение сотрудников

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes

Компания Sony Pictures Entertainment, в которой 12 тысяч сотрудников, планирует сократить штат на несколько сотен сотрудников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Variety.

Генеральный директор кинокомпании Рави Ахуджи в служебной записке для сотрудников пояснил, что массовые увольнения связаны с реорганизацией рабочего процесса, а не с нехваткой финансирования. По его словам, в некоторых областях штат сократится, а в другие увеличат вложения.

По информации газеты, дополнительное финансирование получат такие сферы, как развитие собственного бренда и создание аниме, интерактивных проектов, контента нового поколения, нативного контента для платформ, киноадаптаций.

Ранее Sony Pictures Entertainment и компания по производству игрушек Pop Mart сообщили о разработке фильма по мотивам игрушек Labubu. Ожидается, что кинолента соединит в себе живую съемку и анимационные вставки.