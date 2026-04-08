Ирак объявил об открытии воздушного пространства и аэропортов страны

Управление гражданской авиации Ирака объявило об открытии воздушного пространства и аэропортов государства на фоне прекращения огня между Ираном и США, передает INA.

Уточняется, что воздушное пространство и все аэрогавани страны будут открыты уже 8 апреля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль объявили о начале полномасштабной военной операции против Ирана. В конце марта Вашингтон предложил Тегерану завершить конфликт, но он отверг предложенные условия.

После этого американский лидер Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран за одну ночь. Но уже 8 апреля президент США анонсировал приостановку ударов по территории республики на две недели.

Иран, в свою очередь, согласился открыть Ормузский пролив на данный срок, пояснив, что суда смогут проходить по каналу при координации с иранскими военнослужащими и с учетом технических ограничений.

