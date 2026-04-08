BE: в Индии родственники мужчины раздели его жену догола ради оккультного ритуала

Фото: depositphotos/Hackman​

В индийском городе Канпур родственники мужчины раздели его жену догола ради эзотерического ритуала. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Bhaskar English.

Женщина вышла замуж за ювелира Каутука Мишру два года назад. Однако лишь после свадьбы она узнала, что вся семья жениха практикует тантру. В частности, они проводили обряды в голом виде и требовали, чтобы женщина участвовала в данных ритуалах. В результате та отказалась.

Однако родители Мишры заявили, что только с помощью обрядов они стали богаты. После этого муж и свекор женщины силой раздели потерпевшую. Семья не раз издевалась над женщиной.

Спустя время потерпевшая решила вернуться к собственным родителям, а затем она сообщила в полицию об издевательствах со стороны семьи супруга. В результате было возбуждено дело.

