Эксперт Крупская рассказала, что упаковка еды в вакуум дома не продлевает срок годности

Еда, упакованная в вакуум в домашних условиях, будет храниться меньше по времени, чем готовые блюда из магазина. Об этом рассказала директор по пищевой безопасности крупной сети магазинов Елена Крупская в беседе с "Газетой.ру".

"Дело в том, что на фабриках-кухнях используются свежие ингредиенты с минимальным временем хранения после производства, а также применяются специальные режимы тепловой обработки," – объясняет эксперт.

Крупская отметила, что критически важна непрерывная холодовая цепь. Следуя по ней, блюдо проходит все этапы производства и доставки при температуре от 2 до 6 градусов тепла. Отмечается, что любое нарушение резко сокращает срок годности продукта. Важную роль также играет соблюдение гигиены и санитарии.

Отечественные производители указывают, по какой системе качества проверена еда, и рассказывают подробности на своих сайтах, обращает внимание Крупская.

Эксперт напомнила, что готовую еду не следует держать при комнатной температуре более 30 минут, так как микробиологические процессы идут быстро и внешне не всегда может быть заметно, испорчен ли продукт или нет. При этом на "запах и вкус" тоже может не быть изменений. Сегодня в магазинах проверка истекшего срока годности происходит не только сотрудниками, но и при помощи специального кода Data Matrix, блокирующего продажу на кассе, заключила Крупская.

