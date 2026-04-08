Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 12:47

Политика

Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии государственной национальной политики

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В заявлении говорится, что утвержден план мероприятий в 2026–2028 годах, который включен в стратегию нацполитики до 2036 года. В документе описаны 172 мероприятия, распределенные в четыре раздела, отражающие приоритетные направления и задачи.

Уточняется, что в рамках укрепления общероссийской гражданской идентичности будут проведены ежегодный конкурс сочинений, форум переводчиков языков народов России, реализован проект "Русские чтения", выпущена серия Антологий литератур местных народностей, создание виртуальных читательных залов и электронных мобильных библиотек в зарубежных странах.

Будут проведены мероприятия и реализованы проекты патриотической направленности: международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", научная конференция и лекции по вопросам национальной политики и межнациональных отношений, созданию памятных мест, связанных с российской военной историей.

Отмечается, что мероприятия, посвященные сохранению и поддержанию этнокультурного и языкового многообразия страны, помещены во второй раздел программы. В третий вошли инициативы, направленные на обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия. Проекты четвертого раздела посвящены совершенствованию госуправления и информационному сопровождению политики.

Ранее политолог Константин Калачев сообщил, что Владимир Путин видит в Сергее Собянине надежного партнера в продвижении национальной повестки развития. Мэр столицы рассказал президенту о делах и цифрах, и глава государства, очевидно, остался доволен и конкретикой, и позитивной динамикой.

политикаобщество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика