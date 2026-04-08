Костюм загорелся на танцовщице во время трюка с огненным кольцом в Китае

Фото: 123RF.com/valmedia1

Костюм танцовщицы лесного сафари-парка в китайском городе Няньтун загорелся во время выступления с огненным кольцом. Об этом сообщает издание "Пэнпай".

Во время танца на девушке вспыхнула юбка. Артистка быстро среагировала и добежала до ближайшего водоема, чтобы потушить пламя. Затем ее госпитализировали.

Танцовщица получила ожоги, однако ее состояние остается стабильным. В администрации парка заверили о проведении проверки всех номеров на предмет их безопасности.

Ранее в Москве гимнаст сорвался во время выполнения трюка и упал с высоты шести метров на мат. Как уточнил гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный, инцидент произошел из-за ошибки пассировщика.

Он обратил внимание, что во время выполнения сложного трюка гимнаст по инерции продолжает крутиться дальше, а пассировщик должен остановить это вращение, подставив собственный корпус. Однако специалист не успел подстраховать акробата.