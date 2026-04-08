08 апреля, 13:35
Аналог "Разговоров о важном" появится в российских детсадах с 1 сентября
Аналог "Разговоров о важном" – "Добрые игры" – планируется ввести во всех российских детских садах с 1 сентября. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.
Нововведение она анонсировала во время выступления на открытии окружного совещания ведомства в Уральском федеральном округе (УФО).
Программа, по словам Колударовой, будет направлена на формирование духовно-нравственных ценностей у дошкольников. Методическое сопровождение для этой инициативы в настоящее время активно разрабатывается министерством.
Еще одной целью "Добрых игр" станет возможность изучения истории страны, указывал ранее министр просвещения Сергей Кравцов. В частности, он отмечал, что проект поможет детям в игровой форме познакомиться с хроникой государства и своей семьи.
Вместе с тем в этом году Минпросвещения создаст перечень игр и игрушек для дошкольных учреждений, которые будут рассказывать воспитанникам об истории, культуре и достижениях страны. Предварительно, в минимальный список планируется включить игры, которые соответствуют традиционным ценностям и способствуют развитию ребенка.