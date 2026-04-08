08 апреля, 14:13
Lexus врезался в дом на Большой Грузинской улице
Фото: Москва 24
Автомобиль Lexus въехал в жилое здание на Большой Грузинской улице в центре столицы. Кадры ЧП есть в распоряжении Москвы 24.
Предварительно, ДТП произошло вблизи дома 22. В результате случившегося травмы получил один человек. В настоящее время его осматривают медики скорой помощи, прибывшие на место аварии.
Ранее в Мытищах девушка устроила ДТП на автомобиле каршеринга. Нетрезвая местная жительница наехала на парковочные столбики у дома на Крупской улице. В результате обошлось без жертв. Тем не менее в отношении злоумышленницы были составлены два административных протокола.
До этого мужчина на электровелосипеде сбил 76-летнюю женщину на улице Маршала Кутузова в Москве. Здоровью пенсионерки был нанесен тяжелый вред, в связи с чем против москвича возбудили уголовное дело.
