Lexus врезался в дом на Большой Грузинской улице

Автомобиль Lexus въехал в жилое здание на Большой Грузинской улице в центре столицы. Кадры ЧП есть в распоряжении Москвы 24.

Предварительно, ДТП произошло вблизи дома 22. В результате случившегося травмы получил один человек. В настоящее время его осматривают медики скорой помощи, прибывшие на место аварии.

Ранее в Мытищах девушка устроила ДТП на автомобиле каршеринга. Нетрезвая местная жительница наехала на парковочные столбики у дома на Крупской улице. В результате обошлось без жертв. Тем не менее в отношении злоумышленницы были составлены два административных протокола.

До этого мужчина на электровелосипеде сбил 76-летнюю женщину на улице Маршала Кутузова в Москве. Здоровью пенсионерки был нанесен тяжелый вред, в связи с чем против москвича возбудили уголовное дело.