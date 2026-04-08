Москвичей предупредили о мокром снеге и ветре с порывами до 16 м/с

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Москвичей ожидает ухудшение погодных условий в четверг, 9 апреля. На город обрушатся мокрый снег и дождь, предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Непогода будет бушевать весь день – с 08:00 до 21:00. Причем осадки будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого достигнут 16 метров в секунду.

В связи с этим горожан призвали быть осторожными, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними машины.

Именно на 9-е число, согласно прогнозам синоптиков, придется пик арктического вторжения со снегом и гололедицей. Более того, этот день может стать самым холодным на текущей неделе.

В ночные часы температура будет варьироваться от 0 до 2 градусов тепла. В светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше 2–4 положительных градусов.

Циклон начнет ослабевать в пятницу, 10 апреля. Тем не менее и в этот день ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом. Рост температуры произойдет только в воскресенье, 12-го числа, когда воздух в мегаполисе прогреется до плюс 8–10 градусов.

