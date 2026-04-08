08 апреля, 13:19

Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге и ветре с порывами до 16 м/с

Москвичей ожидает ухудшение погодных условий в четверг, 9 апреля. На город обрушатся мокрый снег и дождь, предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Непогода будет бушевать весь день – с 08:00 до 21:00. Причем осадки будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого достигнут 16 метров в секунду.

В связи с этим горожан призвали быть осторожными, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними машины.

Именно на 9-е число, согласно прогнозам синоптиков, придется пик арктического вторжения со снегом и гололедицей. Более того, этот день может стать самым холодным на текущей неделе.

В ночные часы температура будет варьироваться от 0 до 2 градусов тепла. В светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше 2–4 положительных градусов.

Циклон начнет ослабевать в пятницу, 10 апреля. Тем не менее и в этот день ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом. Рост температуры произойдет только в воскресенье, 12-го числа, когда воздух в мегаполисе прогреется до плюс 8–10 градусов.

Москвичам порекомендовали не выезжать на летней резине из-за гололедицы

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

