Эксперт Снегуров раскритиковал выбранную систему оценки поведения учеников

Минпросвещения РФ анонсировало введение трехуровневой системы оценки поведения школьников. О том, для чего нужна такая мера и как ее планируют применить, разбиралась Москва 24.

Борьба с девиантным поведением

Оценка поведения будет внедрена во всех школах России в 2027/28 учебном году. По словам заместителя министра просвещения РФ Ольги Колударовой, наиболее успешной признана трехуровневая модель с критериями "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".

Замминистра добавила, что апробация прошла в семи регионах и в ней участвовали 89 школ: больше 40 тысяч учеников с 1-го по 8-й класс и свыше двух тысяч учителей.





Ольга Колударова заместитель Министра просвещения РФ Во время апробации поддерживалась постоянная обратная связь с педагогами, учениками и родителями. Проводились опросы по итогам каждой четверти и полугодия. К введению оценки поведения положительно относятся более 78% обучающихся, 73% педагогов и 87% родителей.

Она добавила, что в 2026/27 учебном году модель апробируют в десяти школах каждого из 89 регионов, а год спустя, в 2027/28, оценку поведения введут повсеместно. Ведомством уже подготовлен проект приказа, который включил изменения, устанавливающие требования к оценке поведения с использованием трехуровневой системы.

Как объяснила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева, оценка будет выставляться коллегиально.





Марина Конева эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Оценивание поведения ребенка во избежание субъективизма предполагает коллегиальную работу классных руководителей и учителей-предметников, включая педагогов-психологов, учителей-дефектологов, социальных педагогов.

Специалист уточнила, что при оценке поведения учитываются дисциплинированность, соблюдение норм общения с другими учениками и со взрослыми, социальная активность и правомерное поведение.

При этом глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что торопиться с внедрением нововведения не стоит. По его словам, учителя отмечают, что оценка за поведение может стать дополнительным рычагом для воспитания школьников.



Валерий Фадеев глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Мы считаем, что эксперимент в целом проходит успешно, но спешить с внедрением оценки за поведение немедленно не надо. Надо доработать эту историю и выполнить поручение президента – что делать с теми учениками, которым педагогический совет поставил двойку за поведение?

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов поддержал нововведение, сообщила "Лента.ру".

"Существующая проблема, безусловно, требует какого-то решения, в конце концов. Потому что взаимоотношения в некоторых коллективах, где учителя, может быть, не обладают должным уровнем или просто не справляются с зарвавшимися детьми, требуют урегулирования", – пояснил он.

Ранее замминистра Ольга Колударова объяснила, что общей целью оценки поведения является стимулирование просоциального поведения учащихся на основе этических и правовых норм. Также оценка призвана способствовать принятию детьми традиционных российских духовно-нравственных ценностей и снижению доли школьников с девиантным поведением.

Тонкий момент

Внедрение оценок за поведение в школах – хорошая идея, особенно в современном обществе, где границы расшатаны и нет должного уважения к профессии учителя. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала детский и подростковый психолог Надежда Резенова.

По ее словам, в советское время была схожая мера, которая выступала сдерживающим фактором. Однако будет ли результат таким же в наши дни, зависит от того, как педагогический коллектив и родители подойдут к инициативе.





Надежда Резенова детский и подростковый психолог Однако оценки за поведение не единственный способ повлиять на ребенка. Первое и самое главное – воспитание, ведь соблюдение границ и уважение – это то, что идет из дома. Подросток видит, как родители с ним обращаются, и он это транслирует дальше.

Вместе с тем специалист пояснила, что также важен и педагогический состав: учителя быстро выгорают из-за большой нагрузки, порой им довольно сложно быть всегда энергичными и вовлеченными, чтобы выстроить коммуникацию с каждым.

"При этом, если педагог знает свою тему, с открытостью доносит ее до детей, им становится интересно. Даже если сам предмет может не нравиться, но ребенок уважает учителя, ему хочется поддержать его примерным поведением и вовлеченностью во время занятий. Страх для ребенка – выматывающая мотивация, потом он перестает работать, поэтому лучше строить дисциплину на уважении", – объяснила Резенова.

Кроме того, психолог обратила внимание, что объективность при выставлении оценок является сложным моментом: у педагогов были, есть и будут фавориты, и от этого никуда не деться.

"В психологии есть понятие "субъективное отражение объективной реальности". Педагоги – такие же люди с теми же переживаниями. Процессы симпатии и антипатии не выбирают, где проявляться, они просто работают и действуют – часто бессознательно", – разъяснила эксперт.

Поэтому история с любимчиками, которая существовала при оценках по дисциплинам, с большой вероятностью будет работать и при оценках за поведение, заключила специалист.

В свою очередь, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что ситуация с поведением и дисциплиной в школах очень сложная, а в некоторых местах даже кризисная, и меры принимать, безусловно, нужно.





Александр Снегуров заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, историк Однако, что касается введения оценок за поведение, здесь нельзя торопиться. Их эффект и реальное влияние на дисциплину необходимо тестировать не один год, а как минимум три. Замеры по результатам одной четверти или даже нескольких месяцев не могут отражать настоящую картину – для серьезных выводов нужно гораздо больше времени.

Эксперт пояснил, что сами названия трех уровней поведения – "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" – плохо отражают реальность. Снегуров отметил, что, например, "образцовое" – крайне редкая оценка, потому что достичь уровня образца для подражания удается единицам, и даже человек с просто хорошим поведением ее не получит.

"Во-вторых, между "допустимым" (которое на слух воспринимается как "кое-как терпимое") и "недопустимым" (то есть отвратительным, безобразным, ни в какие рамки не укладывающимся) нет промежуточного, нормального рабочего варианта. Поэтому нужен еще один балл – например, "приемлемое" или хотя бы "терпимое" поведение, чтобы честно оценивать обычных детей, которые не герои и не хулиганы", – считает специалист.

По его словам, вероятно, на практике оценки будут выставляться так: уставшие учителя в конце четверти просто, без глубоких размышлений, поставят "хорошую" оценку, если ученик явно не хулиганит.

Даже если педагог захочет оценить поведение честно и объективно, сделать это в рамках всего трех вариантов просто невозможно – реальность всегда сложнее таких жестких рамок, заметил эксперт.





Александр Снегуров заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, историк Если внедрять оценки за поведение, можно добавить дополнительные меры. Например, составлять характеристику для поступления в вузы, которая просматривалась бы приемной комиссией. Однако важно, чтобы она не влияла на баллы ЕГЭ. Можно просто отметить, что человек хулиганил, срывал уроки, демонстрировал асоциальное поведение. Баллы пусть у него сохраняются, но сама комиссия в вузе уже будет думать, нужен ли им такой человек даже с высокими показателями.

По мнению специалиста, характеристика должна составляться не со слов одного человека, а решаться на педсовете, чтобы не было проявления негативного отношения или, наоборот, любимчиков. Все это должно делаться серьезно, обдуманно, неспешно.

"Существуют и другие способы и инструменты повлиять на поведение детей. Прежде всего, это создание в школе атмосферы нетерпимости к нарушениям. Выполнение правил внутреннего распорядка должно быть общим делом, за которым следят все: и ребята, и педагоги, и администраторы", – сказал Снегуров.

Затем важны действия органов самоуправления, где школьники вместе с учителями и администраторами давали бы жесткую оценку хулиганским действиям. Далее можно создать специальные классы и даже школы для детей с девиантным поведением, предложил эксперт.