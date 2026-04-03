Эксперт Снегуров раскритиковал выбранную систему оценки поведения учеников

Минпросвещения РФ анонсировало введение трехуровневой системы оценки поведения школьников. О том, для чего нужна такая мера и как ее планируют применить, разбиралась Москва 24.
Борьба с девиантным поведением
Оценка поведения будет внедрена во всех школах России в 2027/28 учебном году. По словам заместителя министра просвещения РФ Ольги Колударовой, наиболее успешной признана трехуровневая модель с критериями "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".
Замминистра добавила, что апробация прошла в семи регионах и в ней участвовали 89 школ: больше 40 тысяч учеников с 1-го по 8-й класс и свыше двух тысяч учителей.
Она добавила, что в 2026/27 учебном году модель апробируют в десяти школах каждого из 89 регионов, а год спустя, в 2027/28, оценку поведения введут повсеместно. Ведомством уже подготовлен проект приказа, который включил изменения, устанавливающие требования к оценке поведения с использованием трехуровневой системы.
Как объяснила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева, оценка будет выставляться коллегиально.
Специалист уточнила, что при оценке поведения учитываются дисциплинированность, соблюдение норм общения с другими учениками и со взрослыми, социальная активность и правомерное поведение.
При этом глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что торопиться с внедрением нововведения не стоит. По его словам, учителя отмечают, что оценка за поведение может стать дополнительным рычагом для воспитания школьников.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов поддержал нововведение, сообщила "Лента.ру".
"Существующая проблема, безусловно, требует какого-то решения, в конце концов. Потому что взаимоотношения в некоторых коллективах, где учителя, может быть, не обладают должным уровнем или просто не справляются с зарвавшимися детьми, требуют урегулирования", – пояснил он.
Ранее замминистра Ольга Колударова объяснила, что общей целью оценки поведения является стимулирование просоциального поведения учащихся на основе этических и правовых норм. Также оценка призвана способствовать принятию детьми традиционных российских духовно-нравственных ценностей и снижению доли школьников с девиантным поведением.
Тонкий момент
Внедрение оценок за поведение в школах – хорошая идея, особенно в современном обществе, где границы расшатаны и нет должного уважения к профессии учителя. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала детский и подростковый психолог Надежда Резенова.
По ее словам, в советское время была схожая мера, которая выступала сдерживающим фактором. Однако будет ли результат таким же в наши дни, зависит от того, как педагогический коллектив и родители подойдут к инициативе.
Вместе с тем специалист пояснила, что также важен и педагогический состав: учителя быстро выгорают из-за большой нагрузки, порой им довольно сложно быть всегда энергичными и вовлеченными, чтобы выстроить коммуникацию с каждым.
"При этом, если педагог знает свою тему, с открытостью доносит ее до детей, им становится интересно. Даже если сам предмет может не нравиться, но ребенок уважает учителя, ему хочется поддержать его примерным поведением и вовлеченностью во время занятий. Страх для ребенка – выматывающая мотивация, потом он перестает работать, поэтому лучше строить дисциплину на уважении", – объяснила Резенова.
Кроме того, психолог обратила внимание, что объективность при выставлении оценок является сложным моментом: у педагогов были, есть и будут фавориты, и от этого никуда не деться.
"В психологии есть понятие "субъективное отражение объективной реальности". Педагоги – такие же люди с теми же переживаниями. Процессы симпатии и антипатии не выбирают, где проявляться, они просто работают и действуют – часто бессознательно", – разъяснила эксперт.
Поэтому история с любимчиками, которая существовала при оценках по дисциплинам, с большой вероятностью будет работать и при оценках за поведение, заключила специалист.
В свою очередь, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что ситуация с поведением и дисциплиной в школах очень сложная, а в некоторых местах даже кризисная, и меры принимать, безусловно, нужно.
Эксперт пояснил, что сами названия трех уровней поведения – "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" – плохо отражают реальность. Снегуров отметил, что, например, "образцовое" – крайне редкая оценка, потому что достичь уровня образца для подражания удается единицам, и даже человек с просто хорошим поведением ее не получит.
"Во-вторых, между "допустимым" (которое на слух воспринимается как "кое-как терпимое") и "недопустимым" (то есть отвратительным, безобразным, ни в какие рамки не укладывающимся) нет промежуточного, нормального рабочего варианта. Поэтому нужен еще один балл – например, "приемлемое" или хотя бы "терпимое" поведение, чтобы честно оценивать обычных детей, которые не герои и не хулиганы", – считает специалист.
По его словам, вероятно, на практике оценки будут выставляться так: уставшие учителя в конце четверти просто, без глубоких размышлений, поставят "хорошую" оценку, если ученик явно не хулиганит.
Даже если педагог захочет оценить поведение честно и объективно, сделать это в рамках всего трех вариантов просто невозможно – реальность всегда сложнее таких жестких рамок, заметил эксперт.
По мнению специалиста, характеристика должна составляться не со слов одного человека, а решаться на педсовете, чтобы не было проявления негативного отношения или, наоборот, любимчиков. Все это должно делаться серьезно, обдуманно, неспешно.
"Существуют и другие способы и инструменты повлиять на поведение детей. Прежде всего, это создание в школе атмосферы нетерпимости к нарушениям. Выполнение правил внутреннего распорядка должно быть общим делом, за которым следят все: и ребята, и педагоги, и администраторы", – сказал Снегуров.
Затем важны действия органов самоуправления, где школьники вместе с учителями и администраторами давали бы жесткую оценку хулиганским действиям. Далее можно создать специальные классы и даже школы для детей с девиантным поведением, предложил эксперт.