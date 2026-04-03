07 апреля, 17:49

Общество
Эксперт Снегуров раскритиковал выбранную систему оценки поведения учеников

"Образцовое" и "недопустимое": как будет работать система оценки поведения школьников

Минпросвещения РФ анонсировало введение трехуровневой системы оценки поведения школьников. О том, для чего нужна такая мера и как ее планируют применить, разбиралась Москва 24.

Борьба с девиантным поведением

Оценка поведения будет внедрена во всех школах России в 2027/28 учебном году. По словам заместителя министра просвещения РФ Ольги Колударовой, наиболее успешной признана трехуровневая модель с критериями "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".

Замминистра добавила, что апробация прошла в семи регионах и в ней участвовали 89 школ: больше 40 тысяч учеников с 1-го по 8-й класс и свыше двух тысяч учителей.

Во время апробации поддерживалась постоянная обратная связь с педагогами, учениками и родителями. Проводились опросы по итогам каждой четверти и полугодия. К введению оценки поведения положительно относятся более 78% обучающихся, 73% педагогов и 87% родителей.
Ольга Колударова
заместитель Министра просвещения РФ

Она добавила, что в 2026/27 учебном году модель апробируют в десяти школах каждого из 89 регионов, а год спустя, в 2027/28, оценку поведения введут повсеместно. Ведомством уже подготовлен проект приказа, который включил изменения, устанавливающие требования к оценке поведения с использованием трехуровневой системы.

Как объяснила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева, оценка будет выставляться коллегиально.

Оценивание поведения ребенка во избежание субъективизма предполагает коллегиальную работу классных руководителей и учителей-предметников, включая педагогов-психологов, учителей-дефектологов, социальных педагогов.
Марина Конева
эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания

Специалист уточнила, что при оценке поведения учитываются дисциплинированность, соблюдение норм общения с другими учениками и со взрослыми, социальная активность и правомерное поведение.

При этом глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что торопиться с внедрением нововведения не стоит. По его словам, учителя отмечают, что оценка за поведение может стать дополнительным рычагом для воспитания школьников.

Мы считаем, что эксперимент в целом проходит успешно, но спешить с внедрением оценки за поведение немедленно не надо. Надо доработать эту историю и выполнить поручение президента – что делать с теми учениками, которым педагогический совет поставил двойку за поведение?
Валерий Фадеев
глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов поддержал нововведение, сообщила "Лента.ру".

"Существующая проблема, безусловно, требует какого-то решения, в конце концов. Потому что взаимоотношения в некоторых коллективах, где учителя, может быть, не обладают должным уровнем или просто не справляются с зарвавшимися детьми, требуют урегулирования", – пояснил он.

Ранее замминистра Ольга Колударова объяснила, что общей целью оценки поведения является стимулирование просоциального поведения учащихся на основе этических и правовых норм. Также оценка призвана способствовать принятию детьми традиционных российских духовно-нравственных ценностей и снижению доли школьников с девиантным поведением.

Тонкий момент

Внедрение оценок за поведение в школах – хорошая идея, особенно в современном обществе, где границы расшатаны и нет должного уважения к профессии учителя. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала детский и подростковый психолог Надежда Резенова.

По ее словам, в советское время была схожая мера, которая выступала сдерживающим фактором. Однако будет ли результат таким же в наши дни, зависит от того, как педагогический коллектив и родители подойдут к инициативе.

Однако оценки за поведение не единственный способ повлиять на ребенка. Первое и самое главное – воспитание, ведь соблюдение границ и уважение – это то, что идет из дома. Подросток видит, как родители с ним обращаются, и он это транслирует дальше.
Надежда Резенова
детский и подростковый психолог

Вместе с тем специалист пояснила, что также важен и педагогический состав: учителя быстро выгорают из-за большой нагрузки, порой им довольно сложно быть всегда энергичными и вовлеченными, чтобы выстроить коммуникацию с каждым.

"При этом, если педагог знает свою тему, с открытостью доносит ее до детей, им становится интересно. Даже если сам предмет может не нравиться, но ребенок уважает учителя, ему хочется поддержать его примерным поведением и вовлеченностью во время занятий. Страх для ребенка – выматывающая мотивация, потом он перестает работать, поэтому лучше строить дисциплину на уважении", – объяснила Резенова.

Кроме того, психолог обратила внимание, что объективность при выставлении оценок является сложным моментом: у педагогов были, есть и будут фавориты, и от этого никуда не деться.

"В психологии есть понятие "субъективное отражение объективной реальности". Педагоги – такие же люди с теми же переживаниями. Процессы симпатии и антипатии не выбирают, где проявляться, они просто работают и действуют – часто бессознательно", – разъяснила эксперт.

Поэтому история с любимчиками, которая существовала при оценках по дисциплинам, с большой вероятностью будет работать и при оценках за поведение, заключила специалист.

В свою очередь, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что ситуация с поведением и дисциплиной в школах очень сложная, а в некоторых местах даже кризисная, и меры принимать, безусловно, нужно.

Однако, что касается введения оценок за поведение, здесь нельзя торопиться. Их эффект и реальное влияние на дисциплину необходимо тестировать не один год, а как минимум три. Замеры по результатам одной четверти или даже нескольких месяцев не могут отражать настоящую картину – для серьезных выводов нужно гораздо больше времени.
Александр Снегуров
заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, историк

Эксперт пояснил, что сами названия трех уровней поведения – "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" – плохо отражают реальность. Снегуров отметил, что, например, "образцовое" – крайне редкая оценка, потому что достичь уровня образца для подражания удается единицам, и даже человек с просто хорошим поведением ее не получит.

"Во-вторых, между "допустимым" (которое на слух воспринимается как "кое-как терпимое") и "недопустимым" (то есть отвратительным, безобразным, ни в какие рамки не укладывающимся) нет промежуточного, нормального рабочего варианта. Поэтому нужен еще один балл – например, "приемлемое" или хотя бы "терпимое" поведение, чтобы честно оценивать обычных детей, которые не герои и не хулиганы", – считает специалист.

По его словам, вероятно, на практике оценки будут выставляться так: уставшие учителя в конце четверти просто, без глубоких размышлений, поставят "хорошую" оценку, если ученик явно не хулиганит.

Даже если педагог захочет оценить поведение честно и объективно, сделать это в рамках всего трех вариантов просто невозможно – реальность всегда сложнее таких жестких рамок, заметил эксперт.

Если внедрять оценки за поведение, можно добавить дополнительные меры. Например, составлять характеристику для поступления в вузы, которая просматривалась бы приемной комиссией. Однако важно, чтобы она не влияла на баллы ЕГЭ. Можно просто отметить, что человек хулиганил, срывал уроки, демонстрировал асоциальное поведение. Баллы пусть у него сохраняются, но сама комиссия в вузе уже будет думать, нужен ли им такой человек даже с высокими показателями.
Александр Снегуров
заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, историк

По мнению специалиста, характеристика должна составляться не со слов одного человека, а решаться на педсовете, чтобы не было проявления негативного отношения или, наоборот, любимчиков. Все это должно делаться серьезно, обдуманно, неспешно.

"Существуют и другие способы и инструменты повлиять на поведение детей. Прежде всего, это создание в школе атмосферы нетерпимости к нарушениям. Выполнение правил внутреннего распорядка должно быть общим делом, за которым следят все: и ребята, и педагоги, и администраторы", – сказал Снегуров.

Затем важны действия органов самоуправления, где школьники вместе с учителями и администраторами давали бы жесткую оценку хулиганским действиям. Далее можно создать специальные классы и даже школы для детей с девиантным поведением, предложил эксперт.

