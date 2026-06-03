Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на площадки проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

В столице начался прием заявок для выездной регистрации брака на площадках проекта "Лето в Москве". В этом году москвичам доступны и полюбившиеся локации, и новые места, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в прошлом году проект "Лето в Москве" позволил столичным парам провести один из самых важных дней в особенной атмосфере – на живописных городских площадках под открытым небом. Формат оказался востребованным – так брак зарегистрировали более 100 семей.

"Мы увидели, насколько тепло москвичи приняли эту идею, поэтому в новом свадебном сезоне не только вновь открываем прием заявлений, но и расширяем проект – увеличиваем количество площадок и число доступных церемоний", – отметила Ракова.

Летом 2026 года у москвичей впервые появится возможность пожениться под открытым небом в амфитеатре у Политехнического музея и в ротонде с шахматной тематикой на Гоголевском бульваре. Ракова выразила уверенность, что пространства проекта станут местом рождения еще сотен счастливых семейных историй.

Первые церемонии запланированы на середину июня. Всего в текущем сезоне на летних городских площадках смогут зарегистрировать брак свыше 200 пар. Среди других доступных для церемоний мест – Манежная и Тверская площади, Тверской и Чистопрудный бульвары.

На Манежной площади – одной из самых популярных площадок прошлого года – регистрации вновь пройдут в сердце городского оазиса с видом на Красную площадь. На Тверской площади молодожены смогут произнести заветное "да" рядом со зданием правительства Москвы среди цветочных композиций. На Тверском бульваре церемонии состоятся в уютной ротонде, а на Гоголевском – в минималистичной черно-белой беседке, украшенной шахматными фигурами на крыше. На Чистопрудном бульваре сотрудники столичных ЗАГСов будут регистрировать брак на сцене "Круг", а у Политехнического музея – в амфитеатре под открытым небом.

Подать заявление на регистрацию брака в рамках "Лето в Москве" можно несколькими способами: через портал "Госуслуг", на mos.ru или лично во дворцах бракосочетания. Размер государственной пошлины составляет 350 рублей. Всего для торжественных церемоний в Москве открыто более 60 площадок. Среди них – дворцы бракосочетания, музеи, станция метро "Маяковская", усадьбы и рестораны.

Определиться с выбором локации может помочь сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru – самый подробный гид по местам проведения церемоний в столице. С его помощью можно подобрать площадку с учетом разных параметров: вида локации, стиля интерьера, желаемой даты регистрации, ближайшей станции метро и других особенностей.

Ранее церемония бракосочетания впервые прошла в Музее шахмат на Гоголевском бульваре в Москве. 17 апреля там были созданы 4 семьи. Молодоженов поздравил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, подарив им шахматы.