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03 июня, 10:51

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"Ведомости": активы Google на 115 млн евро арестовали в Бельгии по иску российской стороны

Активы Google на 115 млн евро арестовали в Бельгии по иску российской стороны

Фото: depositphotos/wolterkeр

Бельгийский суд арестовал имущество Google Belgium на сумму 115 миллионов евро, или 10 миллиардов рублей, по требованию российского ООО "Гугл". Компания ждет, что решение Арбитражного суда Москвы о получении денег с материнских структур корпорации будет выполнено, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник.

ООО "Гугл" хочет взыскать дивиденды. Их, по версии суда в России, вывели из компании незадолго до ее банкротства для уклонения от расчетов с кредиторами. Арест имущества Google Belgium является обеспечительной мерой. Заинтересованная сторона надеется, что таким образом предотвратит вероятные попытки банкротства или реструктуризации бельгийского подразделения до того, как судебный процесс будет завершен.

"Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия. Необходимо действовать везде, где можно найти активы "Гугл", для исполнения решения российского суда", – сказал адвокат Майкл де Бук, который представляет интересы ООО "Гугл" в Бельгии.

Данный спор – только часть претензий российской стороны к Google. Также идет процесс опротестования вывода из России средств после 2018 года. Речь идет о более чем 160 миллиардах рублей, полученных в результате заключенных сделок.

ООО "Гугл" также делает все возможное, чтобы решение и исполнение постановлений суда России признали в более чем десяти государствах по всему миру. Суд первой инстанции Мадрида 1 июня подтвердил свою юрисдикцию "для рассмотрения соответствующего заявления конкурсного управляющего российской компании".

Суд Бельгии в ближайшее время должен рассмотреть по существу требования ООО "Гугл". Google International LLC и Google Belgium могут обжаловать арест своего имущества.

Компания фактически прекратила свою финансовую деятельность в России весной 2022 года. Российская структура американской корпорации запустила процедуру банкротства в мае того же года.

Ранее стало известно, что российская сторона намерена взыскать с американкой компании практически 42 миллиарда рублей. Интересно, что еще в феврале 2026-го речь шла о сумме в 26 миллиардов рублей. В частности, Google International LLC не раз штрафовали за нарушение законодательства.

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