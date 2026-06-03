В Москве пройдут спортивные соревнования для горожан с особенностями здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Люди с особенностями здоровья смогут бесплатно принять участие в спортивных соревнованиях, которые пройдут на этой неделе в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, в среду, 3 июня, в 11:30 можно поучаствовать в шахматном турнире. Он пройдет в спортивном комплексе "Гамбит" по адресу улица Весенняя, дом 4.

Участниками могут стать горожане с особенностями здоровья старше 6 лет. Необходима регистрация, которая возможна при наличии документа, удостоверяющего личность, полиса ОМС, а также справки о медико-социальной экспертизе (МСЭ) или врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК).

В субботу, 6 июня, москвичи старше 18 лет приглашаются на окружные соревнования по петанку Московской комплексной межокружной спартакиады "Спорт без преград". Они состоятся в парке "Красная Пресня" по адресу улица Мантулинская, дом 5.

С 12:00 до 15:00 посоревноваться смогут участники с общими заболеваниями, а с 15:00 до 17:00 пройдут состязания для горожан с поражением опорно-двигательного аппарата. С собой им необходимо иметь паспорт, медицинский допуск и полис ОМС.

Также в субботу совершеннолетние москвичи с особенностями здоровья приглашаются на окружные соревнования по боулспорту. Они пройдут с 11:00 до 14:00 в пункте проката спортивного инвентаря "Коломенский" по адресу Коломенский проезд, дом 14, корпус 1.

Для регистрации с собой надо взять паспорт, полис ОМС, справку МСЭ или ВТЭК, а также форму № 1 144-н.

Помимо этого, в Москве на стадионе "Искра" в выходные, 6 и 7 июня, с 11:00 до 19:00 пройдет семейный фестиваль "Спортлэнд". Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. В программу войдут более 100 интерактивных площадок.

