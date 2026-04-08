Семьям погибших при наводнении в Дагестане выплатили по 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Семьям погибших в результате наводнения в Дагестане выплатили по 1 миллиону рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Сергея Меликова.

По поручению Меликова средства были выделены республиканским фондом "Все вместе".

Сложная ситуация с паводками из-за мощных ливней наблюдается в Дагестане с конца марта. Всего в зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона жителей республики.

В результате эвакуировали более 6 тысяч человек. Последствия стихии устраняют свыше 2 тысяч волонтеров. При этом в регионе возможна новая волна непогоды, о чем говорит неблагоприятный прогноз на предстоящие дни.

Было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей. По версии следователей, должностные лица, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не перекрыли их, несмотря на режим ЧС.