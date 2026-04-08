Глава ВТБ Костин предложил Набиуллиной резко сократить число финучреждений

Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной резко уменьшить количество финансовых институтов. Такое предложение он высказал на международной конференции Data fusion, передает ТАСС.

В ответ глава Банка России заявила, что Костин давно мечтает о резком сокращении количества финансовых институтов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что время углеводородного сырья для России уходит. Именно поэтому он считает, что нужно готовиться к переходу на новые виды двигателей экономики.

Силуанов уточнил, что очевидным трендом мировой экономики стало развитие искусственного интеллекта. По его словам, ИИ везде внедрят и тот, кто достигнет в этой сфере передовых позиций, тот будет более успешен.

