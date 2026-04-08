08 апреля, 16:24

Происшествия

Мосгорсуд утвердил арест экс-главы Минкульта Башкирии Шафиковой

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, обвиняемой в растрате и получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля, назначенная Басманным районным судом Москвы, осталась без изменений.

О задержании Шафиковой стало известно 18 февраля. Тогда же с ней начали проводить процессуальные действия. Ходатайство об избрании меры пресечения было направлено через сутки.

Ей было было предъявлено обвинение по статьям о растрате в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере.

