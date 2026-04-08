В колледжах Москвы растет число студентов IТ-специальностей

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В московских колледжах почти на 10% выросло число студентов, выбирающих IТ-специальности, и достигло примерно 23 тысяч. При этом около двух третей выпускников получают предложения о работе еще во время учебы. Об этом сообщили в столичном департаменте образования.

Подготовка специалистов ведется в 19 колледжах по 12 направлениям – от программирования и информационной безопасности до разработки игр, виртуальной реальности и квантовых коммуникаций. Ключевая особенность обучения – упор на практику.

Более 70% учебного времени занимают реальные кейсы, а студенты с первых курсов работают с отечественным софтом. Колледжи сотрудничают с крупными IТ-компаниями, что позволяет учащимся быстрее входить в профессию и находить работу еще до получения диплома.

Например, студентка Московского колледжа бизнес-технологий Надежда Басова уже на выпускном курсе приступила к работе в техподдержке департамента информационных технологий Москвы. Она занимается администрированием систем, обработкой запросов и установкой программного обеспечения.

"Все знания, полученные в колледже и на практике, помогли мне начать работать в серьезной организации уже во время учебы. Профессия нравится, есть перспективы роста", – заявила студентка.

Похожий путь у студента колледжа автоматизации и IТ № 20 Владислава Тябина. Еще на втором курсе он представил проект цифрового сервиса и получил стажировку в крупной компании. Сейчас, в 19 лет, он руководит командой в лаборатории искусственного интеллекта и занимается разработкой ИИ-решений.

Студент политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова Павел Федотов также начал карьеру во время учебы. После стажировки в инженерной компании он получил предложение о постоянной работе, где будет заниматься разработкой программного обеспечения.

"Выбирая специальность, я хотел как можно раньше погрузиться в профессию и получить не только теоретические знания, но и практический опыт. Благодаря колледжу мне удалось пройти практику, где я включился в рабочие процессы и получил профессиональные навыки", – поделился он.

В департаменте отметили, что система среднего профессионального образования позволяет быстро получить востребованные навыки и начать карьеру в IТ-сфере уже в молодом возрасте.

Ранее сообщалось, что у студентов московских медицинских колледжей появились наставники, которые делятся с ними своим опытом и помогают практиковаться. Всего в проекте "Наставничество" примут участие 4,5 тысячи старших медсестер, прошедших курсы. Они будут вести группы по 5–10 человек.

Для занятий предоставляют специально оборудованные кабинеты непосредственно в медучреждениях. Там студенты работают в лабораторных, реанимационных и операционных условиях. Проект в этом году введут во всех медколледжах города.