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03 июня, 12:45

Город

В ЮЗАО установят 31 подъемную платформу для маломобильных граждан

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) в этом году установят 31 подъемную платформу для маломобильных граждан. Оборудование по предварительным заявкам смонтируют в подъездах многоквартирных домов, где проживают инвалиды-колясочники, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

В частности, в Северном Бутове появится 7 подъемных платформ, в Южном Бутове и Ясеневе – по 6, в Конькове – 3, в Академическом районе – 2, а в Черемушках, Зюзине, Теплом Стане, Котловке, Гагаринском, Обручевском и Ломоносовском районах – по 1 платформе. На текущий момент уже смонтировано 6 подъемников, среди которых 3 наклонных и 3 вертикальных.

В комплексе обратили внимание, что установка платформ возможна только при наличии технической возможности – ее оценивают межведомственные комиссии, созданные в каждом округе. На этапе проектирования специалисты подбирают тип платформы с учетом действующих ГОСТов, регламентов, строительных норм и правил. Все проекты обязательно проходят госэкспертизу, которая подтверждает корректность принятых технических решений.

Выбор типа оборудования зависит от размеров холла в подъезде. Если пространство позволяет, приоритет отдают вертикальным подъемным платформам – мини-лифтам, способным преодолевать высоту до 4 метров. При наличии технической возможности к таким подъемникам обустраивают отдельные входы в подъезд.

В условиях ограниченного пространства устанавливают конструкции наклонного типа. Их монтируют на стене параллельно лестничному маршу. Подобные платформы подходят как для прямых лестниц, так и для имеющих более сложную форму.

Чтобы инициировать установку подъемника, нужно подать заявление на сайте департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в разделе "Интернет-приемная". Для этого не требуется собирать множество справок: достаточно иметь постоянную регистрацию в Москве и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. При этом для монтажа платформы в подъезде не нужно проводить собрание собственников помещений или получать их решение.

В рамках обустройства подъемных платформ выполняются и дополнительные работы по созданию безбарьерной среды: на входе в подъезд устанавливают пандусы и поручни, монтируют двери с доводчиками и возможностью открыть их дистанционно, а также системы визуального контроля.

С 2011 по 2025 год департамент капитального ремонта города Москвы установил в общей сложности 2 488 подъемных платформ для инвалидов‑колясочников во всех 12 округах столицы.

Ранее сообщалось, что в подъездах многоквартирных домов на юге Москвы планируется установить 43 подъемные платформы для инвалидов-колясочников. Вместе с тем в 7 подъездах специалисты уже смонтировали наклонные подъемные платформы, а в 3 – вертикальные.

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