Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 16:35

Город

В домах на юге Москвы установят подъемные платформы для маломобильных граждан

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В подъездах многоквартирных домов на юге Москвы планируется установить 43 подъемные платформы для инвалидов-колясочников, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Специалисты уже смонтировали в семи подъездах наклонные подъемные платформы, в трех – вертикальные", – указал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Евгений Адамов.

Кроме того, после завершения подготовительных работ запланирована установка подъемников еще в 33 домах. По словам Адамова, специалисты выполняют там проектирование, а также обследуют подъезды.

До конца года еще 6 платформ появятся в Братееве и Чертанове Центральном, 5 – в Царицыне, по 4 – в Зябликове и Москворечье-Сабурове, по 3 – в Бирюлеве Западном, Орехово-Борисове Южном, Чертанове Северном и Чертанове Южном, по 2 – в Нагатино-Садовниках и Орехово-Борисове Северном, а также по 1 – в районах Нагатинский Затон и Нагорном.

Техническую возможность установить такую платформу оценивают специальные межведомственные комиссии, которые работают в каждом округе столицы. Тип подъемника определяется еще на этапе проектирования. Если места в подъезде достаточно, то обычно устанавливают вертикальные платформы – мини-лифты, которые удобны для инвалидов и не создают препятствий для остальных жителей.

Если возможности установить платформу вертикального типа нет, то на стене у лестницы возводят подъемник наклонного типа. В сложенном виде конструкция не создает неудобств для жителей. Также в подъездах устанавливаются различные пандусы, поручни, монтируются двери с пониженными порогами и автоматическими доводчиками.

Для использования подъемной платформы необходимо нажать кнопку связи и вызвать сотрудника диспетчерской, который запускает механизм и с помощью системы видеонаблюдения контролирует весь путь колясочника до выхода из подъезда. Если потребуется помощь, диспетчер моментально отреагирует.

Ранее стало известно, что в марте и апреле 2026 года в столице отремонтировали свыше 4,4 тысячи подъездов жилых домов. Всего в 2026 году отремонтируют 15,7 тысячи подъездов. Специалисты окрашивают стены и потолки, обновляют облицовку. При этом в специальные короба убирают проводку и различные конструкции.

Читайте также


городЖКХ

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика