В домах на юге Москвы установят подъемные платформы для маломобильных граждан

В подъездах многоквартирных домов на юге Москвы планируется установить 43 подъемные платформы для инвалидов-колясочников, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Специалисты уже смонтировали в семи подъездах наклонные подъемные платформы, в трех – вертикальные", – указал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Евгений Адамов.

Кроме того, после завершения подготовительных работ запланирована установка подъемников еще в 33 домах. По словам Адамова, специалисты выполняют там проектирование, а также обследуют подъезды.

До конца года еще 6 платформ появятся в Братееве и Чертанове Центральном, 5 – в Царицыне, по 4 – в Зябликове и Москворечье-Сабурове, по 3 – в Бирюлеве Западном, Орехово-Борисове Южном, Чертанове Северном и Чертанове Южном, по 2 – в Нагатино-Садовниках и Орехово-Борисове Северном, а также по 1 – в районах Нагатинский Затон и Нагорном.

Техническую возможность установить такую платформу оценивают специальные межведомственные комиссии, которые работают в каждом округе столицы. Тип подъемника определяется еще на этапе проектирования. Если места в подъезде достаточно, то обычно устанавливают вертикальные платформы – мини-лифты, которые удобны для инвалидов и не создают препятствий для остальных жителей.

Если возможности установить платформу вертикального типа нет, то на стене у лестницы возводят подъемник наклонного типа. В сложенном виде конструкция не создает неудобств для жителей. Также в подъездах устанавливаются различные пандусы, поручни, монтируются двери с пониженными порогами и автоматическими доводчиками.

Для использования подъемной платформы необходимо нажать кнопку связи и вызвать сотрудника диспетчерской, который запускает механизм и с помощью системы видеонаблюдения контролирует весь путь колясочника до выхода из подъезда. Если потребуется помощь, диспетчер моментально отреагирует.

Ранее стало известно, что в марте и апреле 2026 года в столице отремонтировали свыше 4,4 тысячи подъездов жилых домов. Всего в 2026 году отремонтируют 15,7 тысячи подъездов. Специалисты окрашивают стены и потолки, обновляют облицовку. При этом в специальные короба убирают проводку и различные конструкции.

