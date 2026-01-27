Свыше 350 подъемников для инвалидов установили в домах Москвы в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В 2025 году в московских многоэтажках установили 360 подъемных платформ для инвалидов. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Всего с 2011 года оборудовали почти 2,5 тысячи подъемников для маломобильных граждан, что позволило им самостоятельно выходить из дома", – цитирует его телеграм-канал комплекса городского хозяйства (КГХ).

65 платформ установили на юге столицы, 53 – на юго-западе, 51 – на юго-востоке, 46 – на северо-востоке. Отмечается, что среду для маломобильных граждан создают во всех новостройках. В старых же домах подъемники устанавливают после поступления заявки.

Чтобы подать заявление, необходимо зайти на официальный портал мэра и правительства Москвы или на сайт департамента труда и соцзащиты населения. Там есть раздел "Интернет-приемная". Заявителю нужно иметь постоянную регистрацию в столице, а также врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. При этом можно не проводить собрание собственников для решения этого вопроса.

Если в подъезде много места, при наличии подходящих технических условий устанавливаются вертикальные подъемные платформы, которые работают как небольшие лифты и могут преодолеть расстояние до 4 метров. Если такой возможности нет, предпочтение отдается подъемнику наклонного типа. Он устанавливается вдоль стены параллельно лестничному маршу. Если конструкцию сложить, она не будет мешать проходу.

Также дополнительно в подъездах специалисты делают пандусы и поручни у входа, устанавливают двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, а также системы диспетчерского и визуального контроля.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали выполнение капитального ремонта жилых домов в рамках программы на 2026 год, следуя утвержденному графику. Для каждого здания перечень работ определяется индивидуально, с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Всего в программу капремонта вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров.

