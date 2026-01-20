Более 30 многоквартирных домов обновили на благоустроенных улицах в центре Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в прошлом году провели капремонт в 31 многоквартирном доме, расположенном на ранее благоустроенных улицах в центре города. Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

В 2025 году капитальный ремонт завершен в доме № 5 по Марксистской улице. Здесь не только обновили отмостку, цоколь и подъезды здания, но и починили фасад по методу "мокрый фасад". Сначала специалисты расчистили и промыли открытые плоскости стен, затем загрунтовали фасад и установили кронштейны для кондиционеров и корзин под них.

Позже рабочие утеплили здание минеральной ватой, оштукатурили, установили сетку из стекловолокна и вновь оштукатурили декоративным слоем. Дом выкрасили в цвета "фиолетово-коричневая земля" и "сигнальный белый". На балконах установили экраны из металлических кассет.

Кроме того, в прошлом году исторический облик вернули дому № 1 по 3-й Фрунзенской улице. Здесь починили крышу, цоколь и фасад, в том числе восстановили утраченные элементы кирпичной кладки и керамических блоков, отремонтировали венчающий карниз, привели в порядок мезонины, кронштейны и плиты балконов.

Аналогичный капремонт состоялся в доме № 16 в 1-м Тверском-Ямском переулке. Здесь заменили водосточные трубы, установили стеклопакеты в местах общего пользования, обновили цоколь, подъезды и балконы, обновили фасад и подвал.

Работы по сохранению исторического фасада выполнялись в несколько этапов. Сначала специалисты убрали старую краску и штукатурку, обработали стены, восстановили архитектурные элементы и нанесли новый слой штукатурки и покрасили стены.

Ранее сообщалось, что специалисты в 2025 году отремонтировали 27 зданий с филенками. Работы проводились в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда.

В частности, восстановлен дом № 36 на 1-й Брестской улице, который построили в 1902 году. Он выполнен в неоклассическом стиле, на фасаде сделаны пилястры, филенки расположились в межоконных пространствах.

