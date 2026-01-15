Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 09:48

Город

В Москве отремонтировали 55 мостовых сооружений за 2025 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В Москве в 2025 году специалисты отремонтировали 55 мостовых сооружений, в том числе Кутузовскую развязку, Ростокинский акведук и эстакаду на Дмитровском шоссе за МКАД. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Содержанию столичных мостовых сооружений уделяется особое внимание, все они проходят регулярные обследования, по итогам которых при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – приводит слова Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Например, на 46 мостовых сооружениях провели текущий ремонт. Специалисты заменили деформационные швы, гидроизоляцию, барьерные ограждения, выполнили модернизацию подъемного оборудования, а также провели другие работы.

На Кутузовской развязке заменили шумозащитные экраны и отремонтировали ограждения, а на эстакаде на Дмитровском шоссе восстановили гидроизоляцию.

При этом на Крымском мосту был выполнен самый большой объем работ по замене деформационных швов – более 1 тысячи метров.

Помимо этого, специалисты капитально отремонтировали три пешеходных моста через озеро Бездонное в парке "Серебряный бор" и Ростокинский акведук, который является объектом культурного наследия федерального значения. Здесь также отреставрировали архитектурные элементы и восстановили исторический облик сооружения. Капремонт также завершился еще на пяти мостовых сооружениях.

Кроме того, городские службы Москвы за 2025 год провели масштабную работу по установке специализированных барьеров в местах повышенной опасности на автодорогах. Бирюков уточнил, что в прошедшем году заменили 1,6 тысячи буферов безопасности. Ограждения, заполненные водой, резиновой крошкой или другими материалами, установили на мостах, поворотах, съездах и выездах.

Читайте также


город

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика