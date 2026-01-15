В Москве отремонтировали 55 мостовых сооружений за 2025 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В Москве в 2025 году специалисты отремонтировали 55 мостовых сооружений, в том числе Кутузовскую развязку, Ростокинский акведук и эстакаду на Дмитровском шоссе за МКАД. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Содержанию столичных мостовых сооружений уделяется особое внимание, все они проходят регулярные обследования, по итогам которых при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – приводит слова Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Например, на 46 мостовых сооружениях провели текущий ремонт. Специалисты заменили деформационные швы, гидроизоляцию, барьерные ограждения, выполнили модернизацию подъемного оборудования, а также провели другие работы.

На Кутузовской развязке заменили шумозащитные экраны и отремонтировали ограждения, а на эстакаде на Дмитровском шоссе восстановили гидроизоляцию.

При этом на Крымском мосту был выполнен самый большой объем работ по замене деформационных швов – более 1 тысячи метров.

Помимо этого, специалисты капитально отремонтировали три пешеходных моста через озеро Бездонное в парке "Серебряный бор" и Ростокинский акведук, который является объектом культурного наследия федерального значения. Здесь также отреставрировали архитектурные элементы и восстановили исторический облик сооружения. Капремонт также завершился еще на пяти мостовых сооружениях.

Кроме того, городские службы Москвы за 2025 год провели масштабную работу по установке специализированных барьеров в местах повышенной опасности на автодорогах. Бирюков уточнил, что в прошедшем году заменили 1,6 тысячи буферов безопасности. Ограждения, заполненные водой, резиновой крошкой или другими материалами, установили на мостах, поворотах, съездах и выездах.

