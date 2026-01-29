Приложение "Мой id" получило награду "Проект года"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Мобильное приложение "Мой id" стало победителем конкурса Global CIO "Проект года – 2025" в номинации "Лучший социально значимый проект", передает портал мэра и правительства столицы.

"Создание приложения "Мой id" в 2023 году позволило упростить жителям Москвы получение ряда услуг и сервисов в городских учреждениях и дало возможность всегда иметь под рукой сведения ключевых документов, а также цифровые версии некоторых из них", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Это приложение постоянно развивается – команда проекта расширяет его возможности, добавляет новые сервисы и виджеты, а также совершенствует уже доступные функции. В итоге "Мой id" стал востребованным у граждан – в 2025 году пользователи открыли карточки документов свыше 5 миллионов раз.



Приложение можно использовать для подтверждения льгот, заполнения заявлений и многого другого. Здесь есть сведения о личных документах и о документах детей, а также загранпаспорт, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер и другое.

При необходимости персональными данными можно поделиться с доверенными лицами, чтобы те оформили пропуск или купили билеты. Также в приложение можно загрузить скан-копии документов и смотреть файлы, добавленные в личном кабинете портала mos.ru.

Цифровые версии документов представлены в виде QR-кодов или штрихкодов, чтобы их можно было легко использовать в городе. Например, воспользоваться читательским билетом или получить скидки у партнеров программ лояльности при помощи электронной карты москвича.

Также горожане могут записываться к врачу, покупать льготные билеты, подтверждать статус студента или члена многодетной семьи, смотреть сведения об автомобилях, которые пользователи внесли в свой профиль на портале, и многое другое. Всего в приложении доступно 25 документов и сервисов.

Воспользоваться приложением может любой зарегистрированный пользователь портала mos.ru. Для этого нужно авторизоваться с помощью своей учетной записи. В настройках требуется самостоятельно выбрать те документы, которые планируется использовать.

Ранее стало известно, что перспективные решения Москвы получили почти 70 престижных наград за 2025 год. В их число вошли премия городских инноваций БРИКС и "Цифровые вершины", премия Рунета и "Приоритет: Цифра – 2025".

Уточнялось, что в Москве передовые технологии рассматриваются в качестве важного инструмента для повышения качества жизни, обеспечения устойчивого развития, формирования эффективной экономики и комфортной городской среды.

