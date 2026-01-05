Сергунина: цифровые проекты столицы за год удостоены почти 70 наград

Фото: пресс-служба ДИТ

Перспективные решения Москвы получили почти 70 престижных наград за 2025 год. В их число вошли премия городских инноваций БРИКС и "Цифровые вершины", премия Рунета и "Приоритет: Цифра – 2025", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Москва имеет обширный опыт внедрения инноваций в разных сферах. Эффективность наших отечественные и международные эксперты. За прошлый год наград удостоено больше 50 ИТ-проектов города", – подчеркнула она.

По словам Сергуниной, в Москве передовые технологии рассматриваются в качестве важного инструмента для повышения качества жизни, обеспечения устойчивого развития, формирования эффективной экономики и комфортной городской среды.

Особое внимание город уделяет поддержке разработчиков, которые предлагают новые решения для ключевых сфер. Инноваторам предоставляют экспертную и информационную поддержку, а также возможность протестировать свои продукты в реальных условиях.

В 2025 году столица получила премию городских инноваций БРИКС в номинации "Роботизация, ориентированная на людей". Жюри оценило запуск первого в стране беспилотного трамвая, внедрение автономного робота-уборщика "Пиксель" и роботизированной системы для мониторинга строительных объектов.

Кроме того, Москва была удостоена Гран-при нацпремии "Умный город" за вклад в цифровизацию городского хозяйства. Среди лауреатов оказались платформа "Искусственный интеллект", система "Мосбилет", проект "Город заданий" и программа стажировки в правительстве Москвы "ИТ-город".

Еще восьми столичным решениям присудили премию Рунета. Лучшими в своих номинациях стали сервисы Russpass и "Моспитомец". Также шесть проектов были отмечены нацпремией "Цифровые вершины". В их число попали киноплатформа "Москино", мобильное приложение "Команды Москвы", платформа для создания программного обеспечения Mos.Hub и сервис "Цифровой учитель" по математике в "Московской электронной школе".

В свою очередь, платформы "Мос.Облако" и Mos.Tech получили премию "Приоритет: Цифра – 2025", а проект "Карта москвича" – диплом Международного смотра-конкурса "Город, где хочется жить".

Столичному сервису "Генеративное проектирование в строительстве" вручили премию "Лидеры искусственного интеллекта" в номинации "За разработку ИИ-сервиса". Он был внедрен в цифровой двойник Москвы, который содержит 9 тысяч аналитических слоев с данными. Всего искусственный интеллект задействуется уже свыше чем в 120 проектах столицы.

Вместе с тем, как указала Сергунина, город ежегодно организует масштабные форумы, посвященные развитию технологий, и показывает лучшие практики за рубежом. За последние 2,5 года инновационные технологии Москвы были представлены более чем на 100 профильных международных событиях. В результате ими заинтересовались делегации из 27 стран, включая Китай, Бразилию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

С мая 2020 года в Москве было проведено пилотное тестирование почти 640 инновационных решений, 127 из которых опробовано в 2025 году, а еще 72 находятся в процессе испытаний. В настоящее время столичная программа пилотирования инноваций объединяет уже 318 площадок. Среди них – учебные заведения, производственные предприятия, парки, учреждения культуры, спортивные, транспортные и строительные объекты.

