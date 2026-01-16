Форма поиска по сайту

16 января, 09:20

Город

Московские проекты получили награды на выставке IPITEx в Бангкоке

Фото: оргкомитет IPITEx – 2026

Три цифровых продукта департамента экономической политики и развития Москвы получили награды на международной выставке интеллектуальной собственности и инновационных технологий IPITEx – 2026 в Бангкоке. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель указанного ведомства Мария Багреева.

В частности, цифровая экосистема аудита "Система предотвращения нарушений при осуществлении закупок" завоевала золотую медаль в категории "Робототехника, электроника, автоматизация, интернет вещей и программное обеспечение" и награды международных организаций в сфере инноваций и информационных технологий Японии, Сингапура и Гонконга.

Калькулятор расчета укрупненных показателей стоимости строительства также получил золотую медаль в номинации "Строительство, гражданская инженерия и архитектура".

Вместе с тем платформа "Тело. Дух. Разум", созданная для работников комплекса экономической политики правительства Москвы, была удостоена серебряной медали в категории "Образовательные, офисные, бытовые инструменты и спорт", а также получила спецпремию Всемирной ассоциации женщин-изобретателей и предпринимателей и грамоту Минздрава Малайзии.

Багреева отметила, что российская столица активно внедряет цифровые технологии во все сферы жизни города. Ее достижения регулярно получают высокую оценку со стороны мирового экспертного сообщества.

Например, цифровая экосистема аудита благодаря использованию риск-ориентированных механизмов, работающих на основе искусственного интеллекта, осуществляет контроль за проведением закупки на всех ее этапах. Это способствует снижению рисков и повышает прозрачность процедур.

Калькулятор расчета укрупненных показателей стоимости строительства помогает госзаказчикам точнее планировать затраты на возведение объектов и оптимизировать расходы, а платформа "Тело. Дух. Разум" объединяет спортивные и развлекательные программы, психологические тренинги и благотворительные проекты для сотрудников комплекса экономической политики и их семей, рассказала заммэра.

Выставка IPITEx проводится в Бангкоке с 1995 года под эгидой Национального совета по исследованиям под патронажем Короля Таиланда и Международной федерации изобретательских ассоциаций. В 2026 году на ней были представлены 883 проекта из 24 государств.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что перспективные решения Москвы получили в 2025 году порядка 70 престижных наград. Среди них – премия городских инноваций БРИКС и "Цифровые вершины", премия Рунета и "Приоритет: Цифра – 2025".

В общей сложности за последние 2,5 года инновационные технологии столицы были представлены более чем на 100 профильных международных событиях. В результате ими заинтересовались делегации из 27 стран, включая Китай, Бразилию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Москва получила Гран-при в двух номинациях первой национальной премии "Безопасный город"

